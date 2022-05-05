В Казани признали аварийными ряд многоквартирных домов и жилых помещений

Власти Казани признали аварийными и подлежащими сносу ряд многоквартирных домов в городе. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии.

Среди них:

Дома №20 и №24 по улице Залесной.

Дома №59 и №67 по улице Гаванской.

Дом №7 по улице 40 лет Октября.

Дом №28 по улице Привокзальной.

Кроме того, аварийными и непригодными для проживания инвалидов и их семей признаны жилые помещения нескольких квартир:

Квартира №24 дома №57б по улице Академика Королева.

Квартира №1 дома №12 по переулку Нурлатский.

Квартира №29 корпуса №2 дома №94а по улице Окольной.

Квартира №39 дома №6 по улице Блюхера.

Отмечается, что администрации районов должны обеспечить безопасность граждан вблизи указанных домов, ограничив их доступ в опасную зону.

Фото: realnoevremya.ru / Лейсан Набиева

28 апреля сообщалось, что власти столицы Татарстана признали аварийными многоквартирные дома: №12 по улице Каспийской, №20 на территории Жилгородка Мостотряд-3 и №14 по улице Северо-Западной. Они подлежат сносу, а процесс должны обеспечить собственники жилых помещений. Также 13 января стало известно о признании аварийным многоквартирного дома №25 по улице Академика Губкина.

Напомним, в Казани в программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную на 2019—2023 годы, вошел 51 дом, признанный аварийным до 1 января 2017 года. Кроме того, с опережением сроков на два года расселят 18 домов. В новое жилье переедет 681 человек.



Максим Кокунин