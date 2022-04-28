В Казани снесут ряд аварийных многоквартирных домов

Власти Казани признали аварийными и подлежащими сносу несколько домов в городе. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии.

Среди них:

Дом №12 по улице Каспийской. Процесс должны обеспечить собственники жилых помещений. На это отводится шесть месяцев. Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Искандера Гиниятуллина.

Дом №20 на территории Жилгородка Мостотряд-3. Контроль за выполнением распоряжения осуществляет исполняющий обязанности председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин.

Дом №14 по улице Северо-Западной. Вести контроль за выполнением работ также будет Лысачкин.

Отмечается, что администрации районов должны обеспечить безопасность граждан вблизи указанных домов, ограничив их доступ в опасную зону.

Фото: pixabay.com

13 января сообщалось, что власти столицы Татарстана признали аварийным многоквартирный дом №25 по улице Академика Губкина. Он подлежит сносу, а процесс должны обеспечить собственники жилых помещений. Если проживающие в доме №25 по ул. Академика Губкина граждане не выполнят требование властей об обеспечении сноса, Управление жилищной политики исполкома Казани должно организовать их отселение до 1 января 2026 года.

Напомним, в Казани в программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную на 2019—2023 годы, вошел 51 дом, признанный аварийным до 1 января 2017 года. Кроме того, с опережением сроков на два года расселят 18 домов. В новое жилье переедет 681 человек.



Максим Кокунин