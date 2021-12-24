В Казани в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья в новые дома переедет 681 человек

В Казани уже 37 тысяч семей переехали в благоустроенное жилье. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, в программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную на 2019—2023 годы, вошел 51 дом, признанный аварийным до 1 января 2017 года. Также с опережением сроков на 2 года расселят 18 домов. В новое жилье переедет 681 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что людей необходимо срочно забирать из трущоб. Также лидер РФ пообещал разобраться с проблемой, когда жители страны взяли ипотеку на жилье, которое в итоге признали аварийным.

Диана Жиленкова