Многоквартирный дом №25 по ул. Академика Губкина в Казани признали аварийным — его снесут

Власти Казани признали аварийным многоквартирный дом №25 по ул. Академика Губкина. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии.

Дом №25 подлежит сносу. Процесс должны обеспечить собственники жилых помещений. На это отводится шесть месяцев.

Если проживающие в доме №25 по ул. Академика Губкина граждане не выполнят требование властей об обеспечении сноса, Управление жилищной политики исполкома Казани должно организовать их отселение до 1 января 2026 года.

Напомним, в Казани в программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную на 2019—2023 годы, вошел 51 дом, признанный аварийным до 1 января 2017 года. Кроме того, с опережением сроков на два года расселят 18 домов. В новое жилье переедет 681 человек.

Татьяна Демина