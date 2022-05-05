На государственную пенсию планируют жить лишь 8% татарстанцев

Всего лишь 8% жителей Татарстана рассчитывают на государственную пенсию. Таковы результаты опроса, проведенного автомобильным сайтом «Дром».

17% татарстанцев планируют жить на собственные накопления, 3% рассчитывают на то, что им будут помогать дети. При этом 44% беспокоятся, что вовсе не доживут до пенсии, а 28% опрошенных вовсе не задумывались, на что они будут жить в старости.

На пенсию от государства больше всего полагаются жители Якутии, Башкортостана и Камчатского края — здесь такой вариант выбрали примерно 22% респондентов. Москвичи планируют жить на свои сбережения (21%), а в Воронежской области рассчитывают на помощь от родственников — такой вариант ответа в этом регионе оказался в два раза популярнее, чем в целом по России.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому опросу, жители Казани считают достойной пенсию в 43,7 тысячи рублей. Это на 1,8 тысячи рублей больше, чем пять месяцев назад, и на 4,9 тысячи рублей больше, чем в 2020 году. Самые высокие пенсионные запросы у жителей Москвы — 50 тысяч рублей.



Дарья Акимова