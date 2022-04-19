Казанцы считают достойной пенсию в 43,7 тысячи рублей

Жители Казани считают достойным уровнем обеспечения от государства в старости пенсию в размере 43,7 тысячи рублей в месяц — это на 1,8 тысячи рублей больше, чем 5 месяцев назад, и на 4,9 тысячи рублей больше, чем в 2020 году, согласно данным исследования сервиса по поиску работы Superjob.



Самые высокие пенсионные запросы у жителей Москвы — 50 тысяч рублей — это на 2 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Вторую строку по величине пенсионных ожиданий занимает Санкт-Петербург — жителям необходимо 47,9 тысячи рублей в месяц, что на 900 рублей больше, чем пять месяцев назад, и на 4,4 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. На третьем месте находится Хабаровск — пенсионные ожидания жителей равны 46,3 тысячи рублей, что больше на 1,2 тысячи рублей по сравнению с пятью месяцами ранее.

Самые скромные пенсионные ожидания — в Ижевске, Воронеже и Оренбурге — 40,2 тысячи рублей, 40,3 тысячи рублей и 40,5 тысячи рублей соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно помощник президента Максим Орешкин анонсировал внеплановую индексацию прожиточного минимума, МРОТ, пенсий и других социальных платежей. Он сообщил, что в России социальные расходы бюджета будут расти в ближайшее время.

Маргарита Головатенко