В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, сейчас восстанавливаются пассажирское и грузовое сообщение с освобожденными регионами, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.



Он упомянул, что восстановлены соединяющие Крым с Херсонской областью железнодорожные ветки. В освобожденных регионах заработал междугородний общественный транспорт.

Работа междугороднего транспорта — «первый показатель того, что жизнь входит в мирное русло», сказал Крючков «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org / Alexxx1979

В марте вице-премьер Крыма Георгий Мурадов сообщил, что полуостров и Донбасс удалось связать сухопутным коридором. По его словам, была взята под контроль автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя.

Маргарита Головатенко