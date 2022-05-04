Байден предложил американцам перейти на велосипеды и солнечные панели для экономии энергии

Для экономии энергии американцы могут использовать велосипеды и солнечные панели. С таким предложением выступил президент США Джо Байден.

Таким образом, по мнению американского лидера, можно сэкономить на энергии $500 в год, передает RT.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, Финляндия и Швеция намерены стать независимыми от импорта энергоресурсов. Например, по его словам, ФРГ планирует отказаться от российской нефти к концу текущего года, от газа — к лету 2024 года.

На прошлой неделе «Газпром» уже полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Платить за топливо в рублях отказались Германия, Финляндия и другие страны.

Диана Жиленкова