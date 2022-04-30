Германия заявила, что не будет платить за российский газ рублями

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин не будет оплачивать российский газ рублями. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, это не произойдет ни сейчас, ни в будущем. Линднер отметил, что Германия делает все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимой от России и поставок топлива из нее.

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27 апреля сообщалось, что немецкая компания Uniper, являющаяся основным поставщиком российского газа в Германии, допускала возможность оплаты за него в рублях. По словам финансового директора компании Тиины Туомелы, Uniper обсуждал этот вопрос с «Газпромом».



На днях также правительство Финляндии отказалось платить за российский газ в рублях. Решение соответствует позиции Еврокомиссии (ЕК), согласно которой платежи за газ в рублях не должны производиться из-за нарушения действующих контрактов.



Дарья Акимова