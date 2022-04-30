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Германия заявила, что не будет платить за российский газ рублями

16:21, 30.04.2022
Германия заявила, что не будет платить за российский газ рублями
Фото: realnoevremya.ru

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин не будет оплачивать российский газ рублями. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, это не произойдет ни сейчас, ни в будущем. Линднер отметил, что Германия делает все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимой от России и поставок топлива из нее.

Фото: pixabay.com

27 апреля сообщалось, что немецкая компания Uniper, являющаяся основным поставщиком российского газа в Германии, допускала возможность оплаты за него в рублях. По словам финансового директора компании Тиины Туомелы, Uniper обсуждал этот вопрос с «Газпромом».

На днях также правительство Финляндии отказалось платить за российский газ в рублях. Решение соответствует позиции Еврокомиссии (ЕК), согласно которой платежи за газ в рублях не должны производиться из-за нарушения действующих контрактов.

Дарья Акимова
ПромышленностьЭнергетика

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