Шольц: Германия, Финляндия и Швеция намерены стать независимыми от импорта энергоресурсов

Германия, Финляндия и Швеция намерены стать независимыми от импорта энергоресурсов. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— Германия в декабре начала этот путь, начала готовиться к этой ситуации, поэтому осенью мы можем отказаться от угля, — пояснил он.

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Как отметил канцлер, Германия также планирует отказаться от российской нефти к концу текущего года, от газа — к лету 2024 года, передает ТАСС.

В прошлом месяце Шольц сообщил, что Германия снизит зависимость от российского газа «значительно быстрее любых графиков». По его словам, растущие цены на уголь, нефть и газ являются вызовом для страны.

Рост цен на газ и нефть привели к рекордной прибыли «Газпрома» в 2,1 трлн рублей. По итогам 2021 года чистая выручка от продажи газа увеличилась на 85%, а доход от реализации продуктов нефтегазопереработки возрос на 44%.

Диана Жиленкова