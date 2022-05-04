В Татарстане обеспечили жильем всех очередников — ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба Госжилфонда РТ

Госжилфонд при президенте Татарстана за 12 лет передал ветеранам Великой Отечественной войны 6 114 квартир, из них 10 — в 2021 году, в текущем году — две. На сегодняшний день все заявители обеспечены жильем.

Сегодня новую однокомнатную квартиру в ЖК «Салават купере» площадью 37 квадратных метров получила вдова ветерана Великой Отечественной войны Анфиса Ефимова. Ее муж Алексей Ефимов проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР с 1943 по 1950 год. В 1944 году он служил в 38-м западном артиллерийском полку 3-й западной стрелковой дивизии. Он ушел из жизни в 1997 году.



Фото: пресс-служба Госжилфонда РТ

Анфиса Павловна ранее проживала в квартире в доме ветеранов, предоставленной муниципалитетом по соцнайму. Сегодня ей вручили ключи от собственной квартиры, сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

Сегодня в микрорайоне «Салават купере» заселили три новых соципотечных дома на 288 квартир в жилом комплексе «Сандугач»: №2-4-1 (ул. М. Гареева, 5), №2-4-2 (ул. М. Гареева, 5б) и №2-4-3 (ул. М. Гареева, 5а).



Татьяна Леухина