В России за сутки выявили 5 093 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 5 093 случая заражения COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 18 206 167 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 4 мая, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 6 664 человека. Всего вылечившихся — 17 569 936 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 129 жителей страны. Всего от инфекции скончался 376 421 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

3 мая сообщалось, что в России выявили 5 466 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова