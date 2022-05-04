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В России за сутки выявили 5 093 случая заболевания коронавирусом

11:12, 04.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 5 093 случая заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России зафиксировали 5 093 случая заражения COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 18 206 167 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 4 мая, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 6 664 человека. Всего вылечившихся — 17 569 936 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 129 жителей страны. Всего от инфекции скончался 376 421 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

3 мая сообщалось, что в России выявили 5 466 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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