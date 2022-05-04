Правительство России разрешило увеличить в два раза объем некоторых видов упаковки детского питания

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возможности использования для отдельных категорий детского питания упаковки объемом в два раза больше, до 0,5 л. Об этом сообщила вице-премьер страны Виктория Абрамченко.

По ее словам, речь идет о таких категориях, как детские смеси, питьевое молоко, кисломолочные продукты и другие. Данные меры окажут поддержку для отечественных производителей и обеспечат детей раннего возраста молочными продуктами.

Фото: kremlin.ru

— Пока рынок упаковочных материалов не стабилизируется, будем оперативно снижать административные барьеры, — говорится в сообщении.

В марте сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) решила проверить обоснованность повышения цен на детские товары. Например, ведомство направило запрос в группу компаний «Детский мир», запросив данные о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году.



Диана Жиленкова