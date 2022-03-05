ФАС проверит обоснованность повышения цен на детские товары

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) займется проверкой обоснованности повышения цен на детские товары. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

В частности, служба уже направила запрос в группу компаний «Детский мир». Она запросила информацию о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году. Поводом для проверки стали жалобы на необоснованный рост цен на эти товары.

В случае обнаружения признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен ФАС примет меры антимонопольного реагирования и займется пресечением недобросовестных практик.

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Накануне стало известно, что ФАС сократит срок выдачи предостережений с 10 до двух рабочих дней. Мера реагирования будет применяться за публичные заявления, которые могут повлечь за собой возникновение ажиотажа на рынке, что, в свою очередь, может привести к росту цен.

Дарья Акимова