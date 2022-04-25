Конфликт на Украине закончится договором, заявил Лавров

Конфликт на Украине закончится договором. Его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с украинской стороной есть, передает «РИА Новости» слова министра.

Фото: телеграм-канал Мединского

На российско-украинских переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины.

— На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определенную территорию, — пояснил он в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

19 апреля Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза специальной военной операции. Она направлена «на полное освобождение Донецкой и Луганской республик», о чем было объявлено изначально. Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что переговорные команды со стороны России и Украины существуют, процесс не завершен.



Татьяна Леухина