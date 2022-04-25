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Конфликт на Украине закончится договором, заявил Лавров

23:31, 25.04.2022
Конфликт на Украине закончится договором, заявил Лавров
Фото: duma.gov.ru

Конфликт на Украине закончится договором. Его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с украинской стороной есть, передает «РИА Новости» слова министра.

Фото: телеграм-канал Мединского

На российско-украинских переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины.

— На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определенную территорию, — пояснил он в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

19 апреля Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза специальной военной операции. Она направлена «на полное освобождение Донецкой и Луганской республик», о чем было объявлено изначально. Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что переговорные команды со стороны России и Украины существуют, процесс не завершен.

Татьяна Леухина
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