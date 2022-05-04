Для четырех городов Татарстана заказали проекты новой маршрутной сети общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов отметил, что ведомство совместно с муниципалитетами занимается решением проблемы пассажирских перевозок в городах республики. Для Зеленодольска, Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска заказаны проекты новой маршрутной сети, которые определят порядок перевозок и количество подвижного состава.

— Пассажирские перевозки с 2020 года испытывают большие сложности. Падение пассажиропотока колебалось от 10 до 30% . Многие перевозчики почувствовали не просто дискомфорт, а большие финансовые сложности, особенно это сказалось на крупных промышленных городах. Это Зеленодольск, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск, Нижнекамск, Набережные Челны, — отметил министр.

Для исправления ситуации закуплено 50 новых автобусов для Нижнекамска. На данный момент решается вопрос закупки троллейбусов и автобусов для Альметьевска.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Кроме того, по словам Ханифова, сейчас делаются расчеты по упущенной выгоде перевозчиков во время пандемии коронавируса, которые будут компенсированы.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов был недоволен тем, как Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики и районы занимаются вопросом общественного транспорта. От жителей муниципалитетов поступало много жалоб.



После его заявления о том, что «в муниципалитетах нет системной работы, а министерство факультативно занимается этим вопросом», стало известно, что в районах Татарстана разработают модели эффективной системы работы пассажирского транспорта. В сумме на это потратят 35,6 миллиона рублей. Подробности — в материале «Реального времени».



Элеонора Рылова