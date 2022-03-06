В районах Татарстана после критики Минниханова разработают модель эффективной работы общественного транспорта

Разработка обойдется в несколько десятков миллионов рублей

В районах Татарстана разработают модели эффективной системы работы пассажирского транспорта — как выяснило «Реальное время», в сумме на это потратят 35,6 миллиона рублей. Этому предшествовала критика президента Татарстана Рустама Минниханова. Во время коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства 25 января он выделил четыре города — Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Бугульму. Как отметил Минниханов, в районах нет системной работы и «министерство факультативно занимается этим вопросом».

— Наверное, без каких-то серьезных решений поправить ситуацию в общественном транспорте будет сложно. Давайте посмотрим на этот вопрос по-другому. С учетом того, что у нас будет возможность привлечь бюджетные инвестиционные кредиты. Пока по общественному транспорту много жалоб у населения.

Решать проблемы решили как раз с разработки модели эффективной работы транспорта, правда, из вышеперечисленных в списке пока только Бугульминский и Альметьевский районы, где на эти цели выделили 8,5 и 13,8 миллиона рублей соответственно. Еще добавились Лениногорский и Зеленодольский районы — на разработку моделей в этих муниципалитетах потратят 7,9 и 5,4 миллиона.

Как отметил Минниханов, в районах нет системной работы и «министерство факультативно занимается этим вопросом». Фото: tatarstan.ru

Что же собираются сделать? Разбираем по пунктам:

Проанализировать условия комплексного транспортного обслуживания населения — что включает сведения о существующей маршрутной сети и качестве транспортного обслуживания, подвижном составе и организациях, которые осуществляют перевозки. Провести транспортные и социологические обследования характеристик пассажиропотоков, пассажирооборота остановок, параметров движения подвижного состава и транспортной подвижности населения и т.д. Разработать систему целевых показателей комплексного транспортного обслуживания населения на ближайшие 3, 5 и 10 лет. Сформировать варианты реализации комплексной схемы организации общественного транспорта (КСТО) в районах — это и развитие инфраструктуры, и организация новых межмуниципальных и/или муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Провести прогнозное моделирование параметров комплексного транспортного обслуживания населения. Провести оценку социально-экономического эффекта от реализации вариантов КСТО, из которых должны выбрать лучший. После нужно разработать предложения по внесению изменений в действующие схемы организации общественного транспорта и программы развития транспортной инфраструктуры.

Все работы должны быть произведены в течение 180 дней после заключения контракта. Подрядчика определят в середине марта.



На данный момент ситуация с общественным транспортом в муниципалитетах Татарстана совершенно разная. Фото: Илья Репин

В Зеленодольске повысили стоимость проезда, в Альметьевске купят новые троллейбусы

На данный момент ситуация с общественным транспортом в муниципалитетах Татарстана совершенно разная. Так, в Зеленодольске с 1 февраля выросла стоимость проезда в общественном транспорте — до 27 рублей. Также на этих маршрутах вводится проездной билет на 50 поездок, стоимость его составит 1 250 рублей. Одновременно там вернулся проездной для студентов, дающий возможность совершить 44 поездки за 2 200 рублей. При оплате им проезда в транспорте придется предъявить студенческий билет.

А в Альметьевский район Татарстана поставят 10 новых троллейбусов, на эти цели из бюджета муниципалитета выделили 211,5 млн рублей. Из них четыре низкопольных троллейбуса вместимостью от 80 до 90 человек, в них должна быть предусмотрена возможность автономного хода. Еще шесть троллейбусов — оборудованные местами для инвалидов-колясочников и вместимостью от 100 до 150 человек. Выполнить поставки необходимо в этом году.

Самая плохая ситуация с транспортом — в Бугульме. В прошлом году город лишился единственного перевозчика из-за отсутствия поддержки. Чтобы жители небольшого города смогли хоть как-то по нему перемещаться, было организовано автобусное движение по четырем маршрутам вместо восьми прежних — один автобус на несколько маршрутов. Зато с 17 января за проезд в городском транспорте бугульминцы должны отдавать аж 30 рублей.

Дарья Пинегина