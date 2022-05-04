Главное за выходные: ответные меры России на санкции, льготную ипотеку разрешили сочетать с рыночной
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро среды, 4 мая:
- Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств против страны. Указом запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юрлицами, попавшими под ответные санкции России. Запрещено вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц, находящихся в России под санкциями.
- Татарстан по итогам первого квартала 2022 года выбился в лидеры по преступлениям коррупционной направленности. Согласно данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры России, в январе — марте этого года в Татарстане зарегистрировали 110 случаев дачи взяток. Республика заняла первое место в рейтинге, обогнав Московскую область, в которой за первый квартал удалось выявить 103 преступления, прописанных в статье 291 УК РФ. На третьем месте оказалась столица России, где число случаев дачи взяток не достигло и сотни — всего 90. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной. Увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки, — до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в остальных. Льготная ставка остается на уроне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой.
- Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил признать заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года не соответствующей требованиям. На проведение чемпионата Европы в 2028 году претендуют Великобритания, Ирландия и Турция.
- Также УЕФА отстранил сборную России по футболу от участия в Лиге наций сезона-2022/23. Российские футбольные клубы не допускаются до участия в еврокубках в сезоне-2022/23. Сборная России должна была выступить в группе В с командами Исландии, Израиля и Албании.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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