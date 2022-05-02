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УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года

20:26, 02.05.2022
УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года
Фото: uefa.com

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил признать заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года не соответствующей требованиям. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На проведение чемпионата Европы в 2028 году претендуют Великобритания, Ирландия и Турция.

Также УЕФА отстранил сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23. Российские футбольные клубы не допускаются до участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

После начала спецоперации РФ на Украине Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Татьяна Леухина
СпортФутбол

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