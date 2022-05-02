УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил признать заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года не соответствующей требованиям. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На проведение чемпионата Европы в 2028 году претендуют Великобритания, Ирландия и Турция.

Также УЕФА отстранил сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23. Российские футбольные клубы не допускаются до участия в еврокубках в сезоне-2022/23.



После начала спецоперации РФ на Украине Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.



Татьяна Леухина