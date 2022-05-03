Татарстан в начале года оказался лидером по коррупционным преступлениям

Фото: Максим Платонов

Число зарегистрированных случаев дачи взяток в Татарстане выросло на 12%

Татарстан по итогам первого квартала 2022 года выбился в лидеры по преступлениям коррупционной направленности. Для республики такие результаты не в новинку. По итогам 2021 года Татарстан также оказался на первом месте по числу зарегистрированных случаев дачи взяток (ст. 291 Уголовного кодекса РФ), и на пятом по их получению (ст. 290 УК РФ).

Согласно данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры России, в январе — марте этого года в Татарстане зарегистрировали 110 случаев дачи взяток. Республика заняла первое место в рейтинге, обогнав Московскую область, в которой за первый квартал удалось выявить 103 преступления, прописанных в статье 291 УК РФ. На третьем месте оказалась столица России, где число случаев дачи взяток не достигло и сотни — всего 90.

Источник: crimestat.ru

Стоит отметить, что Татарстан удерживал верхнюю строчку рейтинга по количеству зарегистрированных случаев дачи взяток и по итогам первого квартала прошлого года. За январь — март 2021-го в республике выявили 97 подобных фактов. Таким образом, давать взятки в регионе стали на 12% чаще.

Вместе с этим в тройке лидеров по количеству зарегистрированных случаев дачи взяток произошли изменения. Волгоградская область, которая по итогам первого квартала 2021 года занимала вторую строчку, опустилась на четвертую. Московская область с третьего места поднялась на второе, а Москва — с четвертого на третье.

Есть регионы, которые не уличили в даче взяток. Их в Генпрокуратуре насчитали всего 11. Это Ненецкий, Чукотский и Еврейский АО, Волгоградская, Ивановская и Новгородская области, Карачаево-Черкесия, Севастополь, Бурятия, Хакасия и Адыгея. Всего по одному случаю дачи взятки зарегистрировали в первом квартале 2022 года в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Кировской, Псковской, Астраханской, Мурманской, Калужской и Костромской областях.

Количество выявленных фактов получения взятки взлетело почти в четыре раза

По количеству зарегистрированных в первом квартале 2022-го случаев получения взятки Татарстан также взял первое место в рейтинге Генпрокуратуры. В республике за первые три месяца года удалось выявить сразу 133 преступления, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса РФ.

Здесь Татарстан также в антилидерах. По итогам первого квартала 2021 года республика была на 13-й строчке с 36 зарегистрированным фактами получения взятки. То есть количество выявленных в регионе преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ, взлетело на 73%.

По итогам первого квартала 2021-го лидерство по количеству зарегистрированных случаев получения взятки было у Краснодарского края. Там зафиксировали 121 подобное преступление.

На втором месте по количеству зарегистрированных в январе — марте 2022 года получений взятки оказалась Москва. Она отстала от Татарстана на 22 случая — 111 фактов. При этом столица сохранила за собой вторую строчку в рейтинге — ее она удерживала и по итогам первого квартала прошлого года.

Тройку лидеров за январь — март 2022-го замкнула Московская область, где зафиксировали 94 случая получения взятки. В топ-5 также оказались Воронежская область (87) и Краснодарский край (83).

Ни единого случая получения взятки за первые три месяца 2022 года не выявили в Тыве, Марий Эл, Чукотском и Еврейском автономных округах и Ивановской области. По одному факту зарегистрировали в Севастополе и Мурманской области.

Всего зарегистрировано почти 13 тысяч преступлений

Всего в первом квартале 2022 года в Татарстане зарегистрировали 12 791 преступления. В рейтинге Генпрокуратуры у республики 7-я строчка. Стоит отметить, что по итогам первых трех месяцев 2021 года Татарстан находился на 9-м месте с 13 355 преступлениями. То есть их количество снизилось почти на 5%.

На первом месте с существенным отрывом находится Москва — 35 425 преступлений, зарегистрированных в январе — марте 2022 года. На второй строчке расположился Краснодарский край (19 394), на третьей — Московская область (18 596), на четвертой — Челябинская область (15 084), на пятой — Санкт-Петербург (14 724), а на шестой — Ростовская область (14 264).

Минимальное количество преступлений в первый квартал года зарегистрировали в Ненецком автономном округе — всего 185.

Преступлений небольшой тяжести в Татарстане в январе — марте 2022 года зарегистрировали 5 252. По их количеству республика в рейтинге Генпрокуратуры находится на восьмой строчке, опередив Самарскую область всего на одно такое преступление.

По количеству зарегистрированных преступлений средней тяжести Татарстан находится также на восьмом месте. В республике за первые три месяца 2022-го их насчитали 3 738. Больше их произошло в Москве, Краснодарском крае, Ростовской области, Санкт-Петербурге, Московской, Челябинской и Новосибирской областях.

Фото: Максим Платонов

Тяжких преступлений в Татарстане зафиксировали 3 121. Здесь республика уступила лишь четырем российским регионам, опередив соседнюю Башкирию, которая заняла шестую строчку с 2 857 такими преступлениями. Больше всего тяжких преступлений в первые три месяца 2022 года зарегистрировали в Москве (10 821), Краснодарском крае (4 502), Московской области (4 501) и Санкт-Петербурге (3 440).

Преступлений особой тяжести в Татарстане зарегистрировали 707. С этим показателем республику можно найти на 12-й строчке рейтинга Генпрокуратуры.



В республике в первом квартале насчитали 1 211 преступлений экономической направленности, что позволило ей замкнуть топ-5 рейтинга. Татарстан обогнали Москва, которая вырвалась вперед с большим отрывом — 3 882 преступления, Краснодарский край (1 846), Московская (1 743) и Самарская (1 439) области.

Фото: Максим Платонов

Преступлений террористического характера в республике зарегистрировали пять. Столько же выявлено преступлений экстремистской направленности.

В Татарстане за первый квартал 2022-го удалось выявить 1 045 преступлений, связанных с незаконном оборотом наркотиков. Это меньше, чем за аналогичный период прошло года. Тогда их зарегистрировали 1 331.

Меньше стало в Татарстане и преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Таковых в январе — марте этого года зарегистрировали всего 74, в то время как в первом квартале 2021-го почти в два раза больше — 134.

Убийств и покушений на него в Татарстане за первые три месяца зафиксировали 67, что меньше, чем в Московской и Иркутской областях и Москве. Однако это больше, чем в Красноярском крае и Санкт-Петербурге.

Татьяна Демина