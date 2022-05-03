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В казанском парке «Крылья Советов» на этой неделе стартуют бесплатные кинопоказы

01:32, 03.05.2022
В казанском парке «Крылья Советов» на этой неделе стартуют бесплатные кинопоказы
Фото: Максим Платонов

В казанском парке «Крылья Советов» 5 мая стартует традиционный кинопроект «Ретро-четверги». На летней сцене покажут комедию советского режиссера Элема Климова о лете и дружбе «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

Мероприятие начнется в 20.00, вход свободный. Желающие смогут согреться с помощью горячих напитков и пледов, сообщается на сайте мэрии Казани.

В течение летнего сезона в парке каждый четверг будут показывать известные советские фильмы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани 23 апреля экстрим-парк «Урам» открыл уличную часть парка и возобновил летний сезон. В парке «Черное озеро» приступили к очистке искусственного водоема перед началом сезона.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан

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