В казанском парке «Крылья Советов» на этой неделе стартуют бесплатные кинопоказы
В казанском парке «Крылья Советов» 5 мая стартует традиционный кинопроект «Ретро-четверги». На летней сцене покажут комедию советского режиссера Элема Климова о лете и дружбе «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».
Мероприятие начнется в 20.00, вход свободный. Желающие смогут согреться с помощью горячих напитков и пледов, сообщается на сайте мэрии Казани.
В течение летнего сезона в парке каждый четверг будут показывать известные советские фильмы.
В Казани 23 апреля экстрим-парк «Урам» открыл уличную часть парка и возобновил летний сезон. В парке «Черное озеро» приступили к очистке искусственного водоема перед началом сезона.
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