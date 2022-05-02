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В казанском парке «Черное озеро» началась подготовка водоема к лету

17:36, 02.05.2022 1
В казанском парке «Черное озеро» началась подготовка водоема к лету
Фото: kzn.ru

В казанском парке «Черное озеро» из искусственного водоема начали откачивать воду. Об этом сообщается в telegram-канале Дирекции парков и скверов.

Когда бетонное дно высохнет, его очистят от грязи и мусора. Уже к середине мая водоем наполнится чистой водой, его глубина составит около 1 метра. Работы проводятся в преддверии летнего сезона.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани 23 апреля экстрим-парк «Урам» открыл уличную часть парка и возобновил летний сезон. Также в конце апреля в столице Татарстана стартовала подготовка памятников к лету.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:19
    «Чистой водой» - в смысле купаться можно будет?
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