В казанском парке «Черное озеро» началась подготовка водоема к лету

В казанском парке «Черное озеро» из искусственного водоема начали откачивать воду. Об этом сообщается в telegram-канале Дирекции парков и скверов.

Когда бетонное дно высохнет, его очистят от грязи и мусора. Уже к середине мая водоем наполнится чистой водой, его глубина составит около 1 метра. Работы проводятся в преддверии летнего сезона.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани 23 апреля экстрим-парк «Урам» открыл уличную часть парка и возобновил летний сезон. Также в конце апреля в столице Татарстана стартовала подготовка памятников к лету.



Татьяна Леухина