В Казани на этой неделе экстрим-парк «Урам» открывает летний сезон

В Казани в субботу, 23 апреля, экстрим-парк «Урам» открывает уличную часть парка, возобновляет летний сезон. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Вход в парк свободный для всех желающих, для посещения нужно иметь защитную экипировку, ознакомиться с правилами парка и заполнить расписку об ответственности (за несовершеннолетних расписку заполняют родители).

С 12:00 на площадке парка пройдут мастер-классы и открытые соревнования по самокату, паркуру, стритболу, скейтбордингу, своп-маркет одежды и аксессуаров, арт-класс по кастому одежды, мастер-класс по диджеингу от Scratch DJ School и киновечер от студии Twokai.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в экстрим-парке состоятся первые официальные соревнования по направлению Kickscooter(трюковой самокат) от Федерации самокатного спорта республики. В крытой части парка в этот день пройдет открытый киберспортивный турнир по FIFA 22 от Godji Game.

В январе экстрим-парк «Урам» номинировали на премию «Здание года 2022» от архитектурного издания ArchDaily в трех категориях: «Спортивная архитектура», «Лучшие примененные материалы» и «Общественная и ландшафтная архитектура». Крытый комплекс «Урама» был номинантом в категории «Спортивная архитектура». Крытая часть открылась в ноябре 2021-го. В ней проходят тренировки на BMX, скейтборде, самокате и роликах.

Татьяна Леухина