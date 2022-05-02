США добиваются, чтобы ситуация вокруг Украины стала стратегическим провалом России, заявили в Пентагоне

Соединенные Штаты намерены добиваться того, чтобы ситуация вокруг Украины обернулась для России «стратегическим провалом». Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Речь о неудачах Москвы в военном, политическом и экономическом планах, передает ТАСС. Западные санкции будут с течением времени «все сильнее» бить по «российской экономике в целом», в частности, по оборонно-промышленному сектору, утверждает Уолландер.

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В конце апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу для упрощения оказания военной помощи Киеву. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что президент США Джо Байден вправе выделить Украине вооружение еще на $250 миллионов.



Татьяна Леухина