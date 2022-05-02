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США добиваются, чтобы ситуация вокруг Украины стала стратегическим провалом России, заявили в Пентагоне

18:59, 02.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 3
США добиваются, чтобы ситуация вокруг Украины стала стратегическим провалом России, заявили в Пентагоне
Фото: wikipedia.org

Соединенные Штаты намерены добиваться того, чтобы ситуация вокруг Украины обернулась для России «стратегическим провалом». Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Речь о неудачах Москвы в военном, политическом и экономическом планах, передает ТАСС. Западные санкции будут с течением времени «все сильнее» бить по «российской экономике в целом», в частности, по оборонно-промышленному сектору, утверждает Уолландер.

Фото: pixabay.com

В конце апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу для упрощения оказания военной помощи Киеву. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что президент США Джо Байден вправе выделить Украине вооружение еще на $250 миллионов.

Татьяна Леухина
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19:11
    Ничего у них не выйдет
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    Анонимно 19:34
    У них всегда всё получалось. Кроме Вьетнама.
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  • Анонимно 20:31
    А Ирак а Ливия а Сирия а Иран Грузия и даже Турция? Это фиаско. Прошу прощения изюминка на торте. Афганистан. !!!!!
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