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В США одобрили законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

23:58, 28.04.2022
В США одобрили законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу
Фото: ru.wikipedia.org

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу для упрощения оказания военной помощи Киеву. Инициативу поддержали 417 конгрессменов, против выступили 10 человек.

Автором законопроекта является группа сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином. Он призван наделить американского президента более широкими полномочиями для заключения с Киевом соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня лидер США Джо Байден подписал запрос в Конгресс о предоставлении Украине дополнительной военной помощи, призвав законодателей одобрить его в максимально короткие сроки. Как отметил американский президент, США будут продолжать поставлять оружие Украине, пока будет продолжаться специальная военная операция.

Диана Жиленкова
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