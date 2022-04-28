В США одобрили законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу для упрощения оказания военной помощи Киеву. Инициативу поддержали 417 конгрессменов, против выступили 10 человек.

Автором законопроекта является группа сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином. Он призван наделить американского президента более широкими полномочиями для заключения с Киевом соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества, передает ТАСС.

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Сегодня лидер США Джо Байден подписал запрос в Конгресс о предоставлении Украине дополнительной военной помощи, призвав законодателей одобрить его в максимально короткие сроки. Как отметил американский президент, США будут продолжать поставлять оружие Украине, пока будет продолжаться специальная военная операция.

Диана Жиленкова