В Еврокомиссии назвали последствия полного запрета на импорт российского газа

Полный запрет на импорт российского газа может обернуться серьезным энергетическим кризисом в ряде стран. Такое мнение выразила заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова.



Она напомнила, что сейчас Евросоюз работает над шестым пакетом антироссийских санкций. В то же время, прежде чем вводить какие-либо ограничительные меры, необходимо проверить готовность государств-членов пойти на них.

Фото: realnoevremya.ru

— Исходное положение, особенно в отношении газа, непростое, — приводит слова Юровой «РИА Новости».

Заместитель председателя ЕК отметила, что Европе следует «как можно скорее» прекратить зависимость от энергоносителей из России, а также всерьез начать работать над остановкой импорта нефти и газа.

Тем временем в торгово-промышленной палате ФРГ выступили против введения эмбарго на российский газ. Как сообщил генеральный директор DIHK Мартин Ванслебен, это может обернуться катастрофой для экономики Германии, учитывая зависимость от поставок энергоносителей из России.



Диана Жиленкова