Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +17 градусов

В Татарстане сегодня, 3 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, днем и вечером местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами 15—18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +12 до +17 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике на этой неделе ожидается дождливая погода. В четверг возможен дождь с мокрым снегом.



Фото: Максим Платонов

Напомним, в Гидрометцентре России спрогнозировали теплый май. Температурный фон ожидается выше нормы примерно на 60—65% территории страны, в том числе и в Поволжье.

Маргарита Головатенко