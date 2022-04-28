В Гидрометцентре России спрогнозировали теплый май

В России в мае прогнозируется теплая погода. На 60—65% территории страны ожидается среднемесячная температура выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Примерно на 60—65% территории страны прогнозируется температурный фон выше нормы. Какие это регионы? Это восток европейской территории России, Поволжье, восток Северо-Западного федерального округа, нижняя Волга, восток Ставрополья, весь регион Западной Сибири, весь Красноярский край, значительная часть Якутии, на Чукотке, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На большей части территории осадки будут в пределах климатической нормы. Их дефицит прогнозируется лишь на юге Западной Сибири и на северо-востоке страны.

В конце марта доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев сообщил, что метеорологическое лето может прийти в Татарстан уже в 20-х числах мая. В этот период температура может быть выше климатической нормы примерно на один градус. В июне и августе показатели ожидаются в пределах нормы.



Согласно прогнозу метеорологов и климатологов КФУ, май по погоде, скорее всего, окажется в пределах нормы, со средней температурой в 13,5 градуса и осадками в 40—45 мм.



Татьяна Леухина