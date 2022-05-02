В Татарстане на этой неделе ожидается дождливая погода и до +19 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе ожидается дождливая погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 3 мая, ночью осадков не ожидается. Днем и вечером местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем сильный порывами до 15—18 м/с. Ночью похолодает до +4... -1 градуса, местами на востоке до -4. Днем воздух прогреется до +12—17 градусов.

В среду, 4 мая, в Татарстане прогнозируется неустойчивый характер погоды. Ночью местами, днем в большинстве районов республики пройдут дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный сильный порывами ночью до 15 м/с, днем до 15—20 м/с. Ночью температуры составят +1—6 градусов, на западе до +9. Днем потеплеет до +14—19 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В четверг, 5 мая, в тыловой части циклона временами будут наблюдаться дождь и мокрый снег. Ночью — от +1 до +6 градусов, днем не выше +5—10.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 6 мая, и в субботу, 7 мая, под влиянием поля повышенного атмосферного давления вероятность осадков небольшая. Температуры ночью понизятся до -3... +2 градусов. Днем в пятницу ожидается от +7 до +12 градусов, в субботу потеплеет до +9—14.

В Гидрометцентре России спрогнозировали теплый май. Температурный фон ожидается выше нормы примерно на 60—65% территории страны, в том числе и в Поволжье.

Татьяна Леухина