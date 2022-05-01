Губернатор Гладков: в Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе на территории одного из объектов Минобороны страны произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Это случилось на границе трех муниципалитетов: Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа. Оба района на юге Белгородской области граничат с Харьковской областью Украины. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.

Губернатор отметил, что все оперативные службы работают на месте происшествия. Также принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности.

Позже Гладков сообщил, что в результате пожара пострадал один местный житель.

Фото: t.me/belgorod01

27 апреля в Белгородской области в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. Пожар удалось ликвидировать. По словам губернатора, пострадавших и разрушений не было.



Дарья Акимова