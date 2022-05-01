ТАСС: еще 40 человек эвакуированы с территории «Азовстали»

Фото: скриншот видео Минобороны России

С территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы еще 40 мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Среди них оказались восемь детей и 14 женщин. Эвакуированных вывезли на трех автобусах.

Накануне две группы гражданских лиц вышли из домов рядом с комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе. Днем вышли 25 местных жителей. С наступлением темноты из домов вышел 21 человек. Их доставили в н. п. Безыменное. По информации Минобороны России, всем гражданским предоставили ночлег, питание, необходимую медицинскую помощь.



Также вчера СМИ сообщили об эвакуации с территории завода «Азовсталь» 25 человек, среди которых были 19 взрослых и шесть детей младше 14 лет.

Дарья Акимова