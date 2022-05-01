В Татарстане за минувшие сутки выявили 214 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 214 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 144 838, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

222 пациента выздоровели за сутки, всего — 138 799. За сутки от COVID-19 скончались два татарстанца, с начала пандемии от инфекции умерли 1 979 жителей республики. За сутки госпитализировали 40 пациентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина