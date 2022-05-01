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В Татарстане за минувшие сутки выявили 214 новых случаев COVID-19

11:07, 01.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане за минувшие сутки выявили 214 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 214 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 144 838, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

222 пациента выздоровели за сутки, всего — 138 799. За сутки от COVID-19 скончались два татарстанца, с начала пандемии от инфекции умерли 1 979 жителей республики. За сутки госпитализировали 40 пациентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Актуальные новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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