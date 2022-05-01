Главное о коронавирусе на 1 мая: «стелс-омикрон» признали самым заразным штаммом, факторы длительного COVID-19

Минниханов: за неделю заболеваемость COVID-19 в Татарстане снизилась на 7,2%

За последние сутки в Татарстане выявлено 214 случаев заражения коронавирусом. Всего на 1 мая общее количество инфицированных в республике достигло 144 838. Выздоровели за весь период 138 799 человек, в том числе 222 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 979 человек, за минувшие сутки — двое. Госпитализировали за сутки 40 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что за последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусом в республике снизился на 7,2%. Однако антиковидные мероприятия в регионе по-прежнему сохраняются. Также он призвал обеспечить строгое соблюдение противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и на транспорте. Усилить меры безопасности необходимо и во время майских праздников.

Фото: president.tatarstan.ru

В марте этого года в Татарстане от коронавируса скончались 367 человек, что на 48,6% больше, чем годом ранее. У 258 из них COVID-19 был идентифицирован и стал основной причиной смерти. По данным Росстата, также за этот период в республике скончались еще 33 человека с подтвержденным COVID-19, но инфекция не стала основной причиной смерти. В четырех случаях вирус только повлиял на наступление смерти пациента.



В России в апреле выявили в четыре раза меньше случаев COVID-19, чем в марте

За последние сутки в России выявили 7 047 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 733 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 189 401 человека, а выздоровевших — до 17 548 718. За сутки болезнь унесла жизни 147 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 376 031 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в апреле оказалось в четыре раза меньше, чем месяцем ранее. Так, с 1 по 30 апреля штаб сообщил о 339 429 случаях заражения против 1 444 889 в марте. При этом сейчас число выявляемых в сутки инфицированных снизилось до уровня сентября 2020 года. Количество летальных исходов на этом фоне продолжило уменьшаться: если в марте штаб зарегистрировал 17 062 смерти из-за коронавируса, то в апреле — 7 162 (на 58% меньше).

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что подвид омикрон-штамма BA.2, или «стелс-омикрон» — самый заразный вариант коронавируса за всю историю пандемии. Доля этого варианта составляет более 90% от всех выявляемых случаев заражения COVID-19. Подлинии ВА.4 и ВА.5 в России пока не зарегистрировали, в большинстве стран они встречаются достаточно редко.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что для детей, перенесших COVID-19, предусмотрен углубленный профосмотр для выявления последствий болезни. По его словам, врач при осмотре пациента по первым признакам назначает дополнительные исследования, чтобы выявить последствия болезни. Министр также подчеркнул, что сейчас детям самое время пройти вакцинацию перед летним отдыхом и туристическими поездками.

Фото: Максим Платонов

Инфекционист Елена Мескина сообщила, что последствия COVID-19 могут затянуться, если при болезни пропали обоняние и вкус. Выраженность аносмии и длительность ее обычно свидетельствует о более сильном поражении нейронов вирусом. У кого совсем пропадает обоняние и ощущение вкуса, эти симптомы будут сохраняться очень длительно, даже несколько месяцев. Это может быть свидетельством воздействия вируса на нейроны, которые передают нервные импульсы, пояснила эксперт.

Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд россиян в ЛНР и ДНР, Армению и Киргизию через госграницу, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что ограничение снимается на въезд граждан Армении, в том числе путем пересечения российско-грузинского участка госграницы, а также на «выезд граждан России в Армению и Киргизию».

Первый COVID-free пляж в Сочи, открытый летом 2021 года, сохранит свой статус и правила посещения, несмотря на снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса в Краснодарском крае. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности, введенный в регионе 2 года назад в связи с угрозой распространения коронавируса, отменяется с 1 мая. Он добавил, что попасть на данный пляж можно только показав сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет не более трех дней.

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Власти Ульяновской области продлили масочный режим до 30 июня. Отмечается, что для организаций, предоставляющих услуги, действуют требования по обеспечению бесконтактной термометрии посетителей и использованию средств обеззараживания воздуха. Администрация учреждений обязана контролировать использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Количество коек для пациентов с коронавирусом в Чувашии сократили более чем в семь раз по сравнению с пиковыми значениями. По словам главы республики Олега Николаева, сейчас ситуация с коронавирусом в регионе достаточно стабильная. «Мы видим пока колебания в сторону увеличения. Если мы самые низкие показатели вновь выявляемых случаев фиксировали на уровне 37—38 человек в день, потом в течение нескольких дней они поднялись до 48 и даже 55», — пояснил он.

Перенесшие «омикрон» не имеют иммунитета от его подвариантов



В мире коронавирусом нового типа на 9:21 (мск) заразились 513 483 503 человека, 6 235 415 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 349 065). На второй строчке — Индия (43 079 188), на третьей — Бразилия (30 448 236), на четвертой — Франция (28 835 895), на пятой — Великобритания (22 213 972).



Больше всего смертей зафиксировано в США (993 712). За ними следуют Бразилия (663 736), Индия (523 843), Россия (368 319, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 334).

Руководитель лаборатории в университете города Дурбан (ЮАР) Алекс Сигал рассказал, что люди, перенесшие исходный тип омикрон-штамма коронавируса, известный как ВА.1, не имеют иммунитета от его подвариантов ВА.4 и ВА.5. «Мы замерили иммунитет от подвариантов омикрон-штамма ВА.4 и ВА.5 у людей, которые переболели исходным типом данного варианта вируса ВА.1. Результаты свидетельствуют, что указанные подварианты формируют следующую волну коронавирусной инфекции», — отметил он.

Национальная техническая консультативная группа по иммунизации (NTAGI) Индии рекомендовала российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» к применению в стране в качестве бустерной прививки от коронавируса. Напомним, что российский фонд прямых инвестиций объявил о регистрации в Индии вакцины «Спутник Лайт» в феврале. Всего она одобрена более чем в 30 странах. В качестве универсального бустера препарат зарегистрирован в ряде стран, включая Аргентину, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино, Филиппины.

Власти Казахстана с 5 мая обяжут граждан, въезжающих в республику железнодорожным и морским транспортом, а также через сухопутные пункты пропуска предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Ранее требование о предъявлении ПЦР-теста касалось только тех, кто прибывал в республику авиарейсами. Справку о ПЦР-тесте могут не предоставлять дети до пяти лет. Это также касается тех, кто осуществил вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19 в Казахстане, с момента которой прошло не более шести месяцев.

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Власти китайской столицы дали указание отрасли общественного питания временно приостановить с 1 мая обслуживание клиентов в залах на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Как заявил представитель управления коммерции Пекина Дин Цзяньхуа, заведения продолжат работать навынос. По его словам, клиенты могут забрать еду лично или заказать ее через службу доставки.

Власти Италии сообщили об отмене с сегодняшнего дня COVID-сертификатов, которые ранее были необходимы для посещения общественных мест. Данные сертификаты выдавались на основании отрицательного результата теста на коронавирус, справки о вакцинации или перенесенном заболевании. Теперь COVID-сертификаты будут применяться только для контроля въезда в страну. С 1 до 31 мая для въезда в Италию будет достаточно сертификата на основании отрицательного теста.

В Греции с 1 мая по 31 августа, на основной туристический сезон, отменяется большинство санитарных ограничений по коронавирусу — сертификаты вакцинации и тесты на COVID не потребуются для въезда в страну или для посещения магазинов и предприятий общепита, закрытых помещений.Из ограничений остается обязательным использование маски в закрытых пространствах и еженедельная проверка на коронавирус для невакцинированных работников предприятий.

Фото: pixnio.com

Болгария отменила ограничения на въезд в страну, введенные из-за коронавируса. Так, с 1 мая отменен пограничный медицинской контроль, а также необходимость предоставлять зеленый сертификат или аналогичный документ, который был обязателен для всех иностранных гостей. За последние сутки в стране было выявлено лишь 263 новых случая заболевания. За последние 24 часа умерли два пациента с коронавирусом.

Власти Таиланда отменили ПЦР-тесты по прибытии для вакцинированных от коронавируса путешественников и упростили прохождение карантина для непривитых. Вместе с тем туристам по-прежнему необходимо получить разрешение на въезд, загрузив в систему Thailand Pass сертификат о вакцинации и медицинскую страховку с минимальным покрытием $10 тыс. Таким образом, иммунизированным путешественникам теперь не надо бронировать гостиницу на одну ночь для ожидания результата ПЦР-теста.

Фото: Максим Платонов

Власти Гонконга с 1 мая разрешили въезд в город нерезидентам — впервые с начала пандемии. Согласно нынешним правилам, пассажиры должны быть вакцинированы и пройти недельный карантин в специализированном отеле, сдав несколько тестов на коронавирус. Ожидается, что нововведение не вызовет притока туризма, однако им смогут воспользоваться бизнесмены, приезжающие на переговоры, выставки и заключение сделок.

В Азербайджане с 1 мая отменяется требование об использовании индивидуальных средств защиты дыхательных путей — медицинских масок, тканевых масок, респираторов и пр. В то же время власти рекомендуют в целях предосторожности пользоваться защитными масками при авиаперелетах и в учебных заведениях. Масочный режим в республике был введен в мае 2020 года. В мае прошлого года власти смягчили это ограничение, отменив требование о ношении масок на открытом воздухе, но сохранив его для закрытых помещений.

Максим Кокунин