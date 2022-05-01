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В Татарстане в марте этого года от COVID-19 скончались 367 человек

01:18, 01.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане в марте этого года от COVID-19 скончались 367 человек
Фото: Максим Платонов

В марте этого года в Татарстане от коронавируса скончались 367 человек, что на 48,6% больше, чем годом ранее. У 258 татарстанцев коронавирус был идентифицирован и стал основной причиной смерти.

По данным Росстата, также за этот период в республике скончались еще 33 человека с подтвержденным COVID-19, но инфекция не стала основной причиной смерти. В четырех случаях вирус только повлиял на наступление смерти пациента.

Фото: Максим Платонов

Всего в марте 2022 года в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) от коронавируса скончались 5 103 человека. Наибольший показатель зафиксирован в Самарской области (748), наименьший — в Марий Эл (28).

По данным Росстата, в целом по России за этот период от коронавируса скончались 27 124 человека. Также зафиксировано более 3 тысяч случаев, когда COVID-19 предполагается как основная причина смерти, однако требуются дополнительные исследования.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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