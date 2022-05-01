В Индии «Спутник Лайт» рекомендовали в качестве бустерной вакцины от COVID-19
Национальная техническая консультативная группа по иммунизации (NTAGI) Индии рекомендовала российскую вакцину «Спутник Лайт» для применения в качестве бустерной прививки от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Вакцина была зарегистрирована в Индии в феврале этого года. Всего ее одобрили более чем в 30 странах. В качестве универсального бустера «Спутник Лайт» получил регистрацию в ряде стран, включая Аргентину, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино и Филиппины.
Кроме того, российский «Спутник V» был включен в Национальную программу вакцинации индийского правительства.
На днях стало известно, что консультации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросу признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» продолжаются. Инспекции уже несколько раз переносились из-за различных событий, однако работа не была прекращена. Новая дата инспекции ВОЗ планируется.
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