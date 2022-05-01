В Индии «Спутник Лайт» рекомендовали в качестве бустерной вакцины от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Национальная техническая консультативная группа по иммунизации (NTAGI) Индии рекомендовала российскую вакцину «Спутник Лайт» для применения в качестве бустерной прививки от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Вакцина была зарегистрирована в Индии в феврале этого года. Всего ее одобрили более чем в 30 странах. В качестве универсального бустера «Спутник Лайт» получил регистрацию в ряде стран, включая Аргентину, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино и Филиппины.

Кроме того, российский «Спутник V» был включен в Национальную программу вакцинации индийского правительства.

Фото: Максим Платонов

На днях стало известно, что консультации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросу признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» продолжаются. Инспекции уже несколько раз переносились из-за различных событий, однако работа не была прекращена. Новая дата инспекции ВОЗ планируется.

Дарья Акимова