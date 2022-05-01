Роспотребнадзор назвал «стелс-омикрон» самым заразным штаммом за всю пандемию

Подвид омикрон-штамма BA.2, или «стелс-омикрон» — самый заразный вариант коронавируса за всю историю пандемии. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Доля этого варианта составляет более 90% от всех выявляемых случаев заражения COVID-19. Подлинии ВА.4 и ВА.5 в России пока не зарегистрировали, в большинстве стран они встречаются достаточно редко, приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина отмечала, что предпосылок для роста заболеваемости коронавирусом в России после майских праздников из-за «стелс-омикрона» пока нет.



Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщал, что в России среди всех вариантов «омикрона» доминирует подвариант «стелс».



Татьяна Леухина