Минниханов: за неделю заболеваемость COVID-19 в Татарстане снизилась на 7,2%

За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане снизился на 7,2%. Однако антиковидные мероприятия в регионе по-прежнему сохраняются, заявил президент республики Рустам Минниханов.

Также он призвал обеспечить строгое соблюдение противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и на транспорте. Усилить меры безопасности необходимо и во время майских праздников, передает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов

— Мы чествуем тружеников, отдаем дань памяти тем поколениям, на трудовом подвиге которых базируется основа нашей экономики. Отрадно, что труд татарстанцев отмечен на самом высоком уровне. Казань носит почетное звание Города трудовой доблести, — добавил Минниханов.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии инфекцию подхватили 144 624 жителя республики, выздоровели 138 577 человек.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», Татарстан вернулся в «красную зону» по ситуации с COVID-19. Республика соответствует только одному из пяти критериев региона, свободного от коронавируса, — загруженность коечного фонда пациентами с инфекцией не превышает 30% от норматива.



Диана Жиленкова