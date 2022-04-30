Новости общества

18:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в России выявили 7 363 случая заболевания COVID-19

11:35, 30.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 7 363 случая заболевания COVID-19
Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России зарегистрировали 7 363 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцию подхватили 18 182 354 жителя страны.

Госпитализированы еще 2 574 человека. Всего выздоровели 17 539 985 россиян, в том числе 11 022 — за минувшие сутки. COVID-19 унес жизни еще 157 заболевших. Всего в стране от инфекции скончались 375 884 россиянина.

Фото: Ринат Назметдинов

За сутки проведено 186 тысяч тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 290,4 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на утро 30 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем