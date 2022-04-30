За сутки в России выявили 7 363 случая заболевания COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России зарегистрировали 7 363 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцию подхватили 18 182 354 жителя страны.

Госпитализированы еще 2 574 человека. Всего выздоровели 17 539 985 россиян, в том числе 11 022 — за минувшие сутки. COVID-19 унес жизни еще 157 заболевших. Всего в стране от инфекции скончались 375 884 россиянина.

Фото: Ринат Назметдинов

За сутки проведено 186 тысяч тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 290,4 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

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Диана Жиленкова