В России прививку против COVID-19 сделали более 90,3 млн человек

Фото: Максим Платонов

В России с 18 января 2021 года, с начала массовой вакцинации против коронавируса, прививку против COVID-19 сделали 90 320 287 человек. Такие данные представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Завершили курс вакцинации, то есть получили два компонента вакцины против COVID-19 уже 86 465 330 россиян. Уровень коллективно иммунитета к коронавирусу в России на 22 апреля оценивается в 43,7%. Неделю назад он составлял 45,2%.

скриншот стопкоронавирус.рф

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился и в Татарстане. По состоянию на 22 апреля он оценивается в 44,1%, в то время как на 15 апреля он составлял 44,9%.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 22 апреля читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина