Глава Минцифры Татарстана: республика избежала сильной импортозависимости в области ПО

Татарстан избежал сильной импортозависимости в области программного обеспечения (ПО), которую сейчас испытывают некоторые бизнес-корпорации. Об этом сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

По его словам, в Татарстане с 2014 года велась работа в направлении использования свободного программного обеспечения. Например, на нем написан сайт президента республики.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Государственные решения используют в основе тот программный код, который является свободно распространяемым, но при этом доработанным с точки зрения определенного функционала, — пояснил министр.

Хайруллин отметил, что республика также бесплатно использует решения, разработанные другими регионами России, передает ТАСС.

В апреле сообщалось, что чиновники Татарстана перейдут до конца года с ОС Windows на систему отечественного производства.

Также в этом месяце президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Всего в ее составе 27 членов.

Диана Жиленкова