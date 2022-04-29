Глава Минцифры Татарстана: республика избежала сильной импортозависимости в области ПО
Татарстан избежал сильной импортозависимости в области программного обеспечения (ПО), которую сейчас испытывают некоторые бизнес-корпорации. Об этом сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.
По его словам, в Татарстане с 2014 года велась работа в направлении использования свободного программного обеспечения. Например, на нем написан сайт президента республики.
— Государственные решения используют в основе тот программный код, который является свободно распространяемым, но при этом доработанным с точки зрения определенного функционала, — пояснил министр.
Хайруллин отметил, что республика также бесплатно использует решения, разработанные другими регионами России, передает ТАСС.
В апреле сообщалось, что чиновники Татарстана перейдут до конца года с ОС Windows на систему отечественного производства.
Также в этом месяце президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Всего в ее составе 27 членов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым