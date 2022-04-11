Чиновники Татарстана перейдут до конца года с ОС Windows на систему отечественного производства

Год цифровизации, объявленный в 2022-м, пришелся на «непростые времена», признался начальник управления информационных технологий и связи мэрии Казани Дмитрий Кремлев, «связанные с санкционной политикой против России».

— Основная проблема — резкий выход большинства технологических компаний из России, из-за чего были прекращены поставки и поддержка большого количества информационных продуктов. Но в исполкоме Казани практически не использовалось зарубежное ПО, все основные информационные системы — это продукция российской разработки. Но для решения некоторых специализированных задач использовалось зарубежное ПО, приобретение лицензий по которому сейчас затруднительно, — рассказал Кремлев.

В мэрии Казани для выхода из ситуации рассматривают аналогичные системы российских разработчиков либо программные продукты с открытой лицензией. Так, например, в Татарстане на служебных компьютерах муниципальных и государственных служащих используется ОС Windows компании Microsoft, предоставляемая централизованно Минцифрой республики. В ведомстве, по словам Кремлева, заявили, что рассматривают альтернативную Windows замену отечественного производства и обещают произвести вынужденную замену до конца 2022 года.

Фото: Максим Платонов

Впрочем, заявил Дмитрий Кремлев, помимо ухода иностранных ИТ-компаний, само компьютерное оборудование в среднем подорожало в 2 раза из-за нарушения логистики поставок, подорожали и все комплектующие. В этой связи в исполкоме Казани отметили тот важный факт, что на выделенные в прошлом году 110 млн рублей на обновление компьютерного парка власти все же успели приобрести 781 компьютер, 249 ноутбуков и 1154 монитора.

По итогам пяти лет парк в итоге обновлен на 82%. Впрочем, еще нужно как минимум 4,5 млн рублей на модернизацию системных блоков, а из-за резко подорожавших (в 2,5 раза) комплектующих и картриджей для 421 купленного принтера и подорожавшей также офисной бумаги существуют «риски невыполнения контрактов сервисных служб», выделенных на это средств до конца года будет недостаточно. Кроме того, в мэрии заявили, что до конца года планируют в два раза снизить использование бумаги для печати документов, переведя их в цифру.

Недавно в Минцифры России сообщили, что процедуру включения продукта ИT-компании в реестр российского программного обеспечения можно упростить до регистрации в заявительном порядке с последующей проверкой. На данный момент срок регистрации составляет не более 30 дней.

Сергей Афанасьев