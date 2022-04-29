Главное о коронавирусе на 29 апреля: пандемия в России не закончилась, Пекин закрывает школы

Фото: Максим Платонов

95% случаев заражения COVID-19 в Татарстане приходятся на штамм «омикрон»

За последние сутки в Татарстане выявлено 218 случаев заражения коронавирусом. Всего на 29 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 144 409. Выздоровели за весь период 138 339 человек, в том числе 225 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 974 человека, за минувшие сутки — двое. Госпитализировали за сутки 80 человек.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что на протяжении последних двух месяцев заболеваемость COVID-19 еженедельно снижается на 20%. По ее словам, за истекшие сутки в республике зарегистрировано 218 случаев коронавируса. Коэффициент распространения инфекции на сегодня составляет 0,9.

Авдонина добавила, что большинство случаев заболевания коронавирусом в Татарстане вызваны омикрон-штаммом. Так, доля «омикрона» в республике составляет — 95%, на штамм «дельта» приходится всего — 5%. Она отметила, что в 92% случаев заболевание протекает по типу острой респираторный вирусной инфекции.

Фото: Илья Репин

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что на 28 апреля в республике повторную вакцинацию прошли 297 639 человек. Он напомнил, что, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, новый всплеск заболеваемости в стране прогнозируется на конец мая — начало июня. «И от того, насколько мы сегодня будем расторопны, насколько будем оперативны в процессе вакцинации, будет зависеть то, с каким успехом мы пройдем потенциальный всплеск заболеваемости», — подчеркнул он.

Также Жаворонков рассказал, что в Татарстане для больных коронавирусом развернуто 580 коек. На данный момент в республике функционируют 16 ВИГов, они обеспечивают доступное оказание помощи. Кроме того, в Казани по взрослым коронавирусным больным полностью работает инфекционная больница и часть подразделения городской больницы №7.

Предпосылок для роста заболеваемости коронавирусом в России после майских праздников пока нет

За последние сутки в России выявили 7 710 новых случаев коронавируса, выздоровел 11 041 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 174 991 человека, а выздоровевших — до 17 528 963. За сутки болезнь унесла жизни 161 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 375 727 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса в России пока не закончилась. По ее словам, все регионы страны по-прежнему сохраняют статус ситуации высокого риска распространения инфекции. Она добавила, что среднее число заболевших COVID-19 в стране за неделю составляет от 7 до 8 тысяч человек.

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала, что предпосылок для роста заболеваемости коронавирусом в России после майских праздников из-за «стелс-омикрона» пока нет. Она уточнила, что не стоит расслабляться и «считать, что никакой эпидемии нет». По ее словам, сейчас в стране помимо BA.2 представлены еще два подвида «омикрона» — BA.1 и BA.1.1. Первый фиксировался на начальных этапах распространения омикрон-штамма.

Российский биотехнологический холдинг «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) сообщил, что разработчики вакцины от коронавируса «Бетувакс» получили промежуточные результаты клинических испытаний, которые свидетельствуют о безопасности и легкой переносимости препарата. Отмечается, что испытания с участием 170 добровольцев, которые ранее не болели COVID-19 и не были вакцинированы, проходят в трех клинических центрах в Санкт-Петербурге и Перми. Авторы приступили к подготовке документов для ускоренной регистрации препарата Минздравом.

Фото: realnoevremya.ru

Сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» генерал-полковник Сергей Макаров заявил, что безопасность людей — приоритет для организаторов «Бессмертного полка», поэтому в ряде регионов шествия могут не состояться из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусными ограничениями. «Различные условия к требованиям безопасности не позволят. То ли это будет пандемия, то ли другие какие-то условия, но главное для нас — это обеспечить безопасность нашего движения в ходе маршей», — сказал он.

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что в городе вновь усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Кроме того, городское управление образования получило распоряжение приостановить все досуговые и массовые мероприятия в школах.

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности и разрешил провести в республике массовые мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кроме этого, ковидные ограничения не распространяются на музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту», который пройдет с 28 апреля по 1 мая.

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Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил о снятии ограничения на проведение массовых мероприятий в регионе с 4 мая. По его словам, уровень заболеваемости коронавирусом в области стабильно снижается, система здравоохранения переходит на плановый режим работы.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что за минувшие сутки в регионе не зарегистрировали ни одной смерти пациента из-за коронавируса. Он отметил, что ежесуточная заражаемость COVID-19 в Ставрополье долгое время находится на стабильном уровне. В краевом оперативном штабе по противодействию коронавирусу добавили, что количество коек в ковид-госпиталях региона снижено на 170 мест и теперь составляет 572 койки.

Власти Пензенской области продлили режим повышенной готовности, введенный в регионе в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса, до 31 мая. Как следует из постановления губернатора Пензенской области, режим самоизоляции рекомендовано соблюдать беременным, гражданам старше 60 лет, не вакцинированным от коронавируса, неработающим гражданам старше 65 лет, пожилым, имеющим тяжелые хронические заболевания.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ограничения на проведение массовых мероприятий, требование о 50%-ной заполняемости кинотеатров, учреждений культуры и спортивных состязаний отменили в Архангельской области. Ослабление ковид-ограничений коснулось также пожилых людей старше 65 лет. Однако масочный режим и противоэпидемические процедуры остаются в силе.

Глава республики Коми Владимир Уйба сообщил, что медучреждения региона свернули за сутки 107 инфекционных коек для лечения пациентов с коронавирусом. Коечный фонд сократился на 28%, до 274 мест, оставшиеся койки заняты на 68%. Кроме того, региональный оперштаб принял решение с 28 апреля перевести требование о ношении медицинской маски на улице в разряд рекомендации.

Власти Орловской области продлили действие масочного режима до 31 мая. Отмечается, что продление ограничений, в том числе при проведении массовых мероприятий, связано с тем, что в регионе показатели заболеваемости COVID-19 превышают показатели по России, также в Орле наблюдается тенденция к росту заболеваемости ОРВИ.

В Австралии зафиксировали первый случай заражения новым вариантом штамма «омикрон»

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразился 512 465 471 человек, 6 230 957 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 249 259). На второй строчке — Индия (43 068 799), на третьей — Бразилия (30 418 920), на четвертой — Франция (28 733 187), на пятой — Великобритания (22 201 281).



Больше всего смертей зафиксировано в США (993 156). За ними следуют Бразилия (663 464), Индия (523 693), Россия (368 011, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 221).

Армения с 1 мая отменяет все санитарные требования к прибывающим туристам. Иностранным гостям не придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или сертификат о вакцинации. Такое решение принято из-за значительного снижения числа заболевших в республике. Министр здравоохранения Анаит Аванесян уточнила, что за последние 14 дней зафиксировано всего 140 случаев заражения коронавирусом, что на 32% ниже, чем в прошлый период.

Министр здравоохранения Малайзии Хайри Джамалуддин сообщил, что страна отменяет с 1 мая большинство ограничений, действовавших с начала пандемии COVID-19. По его словам, социальная дистанция между группами лиц и отдельными гражданами перестанет быть обязательной, как и масочный режим на открытом воздухе. Кроме того, непривитые смогут посещать любые мероприятия наравне с вакцинированными, также отменяются проверки сертификатов об иммунизации при входе в магазины и заведения общественного питания.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заразилась коронавирусом. В пресс-службе МВФ рассказали, что она испытывает легкие симптомы и продолжает работать удаленно из своего дома. Отмечается, что Георгиева была полностью привита от COVID-19 и получила бустерную дозу вакцины.

Фото: commons.wikimedia.org / Friends of Europe

Власти Киргизии приняли решение об отмене с 1 мая требования об обязательном наличии отрицательного теста или справки о вакцинации при въезде на территорию республики. Кроме того, полпредам и президентам в областях поручено совместно с министерством здравоохранения активизировать вакцинацию «с упором на уязвимые группы населения».

Американская компания Moderna направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на одобрение для экстренного применения своей вакцины от коронавируса для детей в возрасте до шести лет. Как указывается в заявке, дозировка препарата для вакцинации детей составит 25 мкг против 100 мкг для взрослых. Согласно промежуточным результатам второй фазы испытаний вакцины, у детей от шести месяцев до шести лет был продемонстрирован устойчивый иммунный ответ.

В Минздраве Казахстана сообщили об отсутствии планов закупать у России вакцину от коронавируса и прекращении ее производства на Карагандинском фармацевтическом заводе. Отмечается, что в стране в настоящее время имеются более 4 млн доз вакцин от COVID-19, включая препараты производства Sinopharm и Pfizer, что считается достаточным для вакцинации и ревакцинации населения. Также указывается, что в будущем казахстанцев планируется прививать вакциной QazVac местного производства.

Фото: Максим Платонов

Власти города Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге КНР начали тестировать 5,6 млн человек на возможное наличие COVID-19 после того, как в местном аэропорту, предположительно, обнаружили один случай коронавируса. Отмечается, что это почти треть от 19-миллионного населения Гуанчжоу — важнейшего промышленного и торгового центра юга Китая.

По оценкам китайских экономистов, локдаун в Шанхае и другие менее жесткие ограничения из-за COVID-19 в сорока городах уже затронули 50% общего объема производства в Китае. На прошлой неделе Международный валютный фонд снизил свой прогноз по росту китайской экономики в этом году до 4,4%. На прошлой неделе более чем 660 производителям в Шанхае, включая крупнейшего производителя микросхем на материке SMIC и автоконцерн Tesla, было позволено возобновить производство в режиме «замкнутого цикла», когда сотрудники спят на рабочих местах или рядом с ними, чтобы избежать контактов с посторонними.

Власти Шанхая приняли решение ослабить карантин для более чем 12 млн жителей, однако свои жилые компаунды все еще не могут покинуть по меньшей мере 11 млн человек. Напомним, несколько недель назад власти разделили все жилые и офисные комплексы в городе на три категории: закрытые, контролируемые и профилактические. В закрытых люди не имеют права покидать свои квартиры, в контролируемых запрещено выходить за пределы территории жилого комплекса, а в профилактических жители могут выходить в город в пределах обозначенной зоны.

Фото: pxhere.com

Власти Пекина закрывают все школы в городе в связи с растущей заболеваемостью COVID-19. Пока неизвестно, когда учебные заведения откроются снова. Также неясно, смогут ли школы предоставить возможность дистанционного обучения или позволить студентам, которые готовятся к экзаменам, вернуться в классы. Отмечается, что в период с пятницы по четверг в городе было выявлено около 150 случаев заражения. Из них более 30 случаев заболевания приходятся на обучающихся, вспышки заболеваемости зафиксировали в шести школах и двух детских садах.

Первый случай инфицирования новым вариантом омикрон-штамма BA.4 был зафиксирован в Австралии. Отмечается, что новый вариант штамма был выявлен в Сиднее у недавно прилетевшего из ЮАР мужчины. В региональном Минздраве сообщили, что «в ближайшие два месяца Австралия столкнется с новыми вариантами, распространение которых будет более быстрым».

Резервация билетов на международные рейсы из Токио с 29 апреля по 8 мая увеличилась в 4,7 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году, на который в Японии традиционно приходится золотая неделя праздничных и выходных дней. Ранее в Японии действовали квоты на продажу авиабилетов с целью борьбы с COVID-19. В то же время число заказанных билетов по-прежнему не дотягивает до объемов 2018 года, до начала пандемии.

Максим Кокунин