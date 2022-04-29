В Челнах почти две недели не будет горячей воды в ряде домов

С 11 мая в Набережных Челнах стартуют гидравлические испытания тепловых сетей. Всего будет проверено около 726 километров труб. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Отмечается, что испытания будут проводиться поэтапно: два — в юго-западной части города и четыре — в северо-восточной. Срок отключения горячей воды составит не более 14 дней.

Первый этап начнется в Новом городе. Так, с 9.00 11 мая до 24.00 24 мая горячее водоснабжение отключат по адресам:

Объекты 22 комплекса (кроме зданий 22/01, 22/02, 22/06, Оранж-Фитнесс).

Объекты 23 комплекса: ж/дома: 23/05(1), 23/07 (бл.В, Г, Д); школа 23/08; прочие: 23/06, 23/06А.

Объекты 24 комплекса — полностью.

Объекты 25 комплекса — полностью.

Объекты 46 комплекса — полностью.

ЖК «Солнечный» (блок Б).

Объекты 47 комплекса: ж/дома: 47/02, 47/08, 47/14, 47/31, 47/35, 47/36-1, 47/36-5, 47/36-6;

школа 47/09; прочие: здания 47/31а, зд. «МосВА-К», зд. «Сбербанк», кафе 47/07.

Объекты 48 комплекса — полностью.

Объекты 49 комплекса (кроме ж/домов: 49/03, 49/05, 49/06, 49/10, 49/11, 49/15, д/с 49/12, ДХШ 49/16).

Объекты 50 комплекса — полностью.

Объекты 51 комплекса — полностью.

Объекты 52 комплекса (кроме ж/домов: 52/20а, 52/21, 52/23, 52/27, 52/28, 52/29).

Объекты 53 комплекса (кроме ж/домов: 53/21г, 53/26, 53/27, 53/28, 53/30, 53/42, 53/44, дет. сад «пр. Московский 136», м-н «Челны-Хлеб», «Магнит», рынок «Тулпар», ТК «Кама» «Микон»).

Объекты 54 комплекса (кроме ж/домов: 54/14(Московский 122а), 54/24а, прочих: 54/24, 54/26, 54/28, 54/30, НчЭС).

Объекты 61 комплекса — полностью.

Объекты 63 комплекса — полностью.

Объекты 64 комплекса — полностью.

Объекты 65 комплекса — полностью.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 28 по 29 апреля в ряде домов Советского района Казани отключат воду в связи с проведением работ по подключению двух водопроводов объекта «ЖК «Беседа» по ул. Мира. Так, 9.00 28 апреля до 6.00 29 апреля водоснабжения не будет в домах по адресам: ул. 1-я Вольская и 2-я Вольская, все дома; ул. Журналистов, 62, 62 корп.1, 9, 9а, 13, 18; 103 корп.1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; 105 (все корпуса), 107, 107а; ул. Мира, 62 корп.1, 2; 64 корп.1, 2; ул. Односторонка Ноксинская, все дома; Сибирский тракт, нечетные номера домов от №45 по №75 и четные номера домов от №44 по №78.

Максим Кокунин