На следующей неделе в Советском районе Казани почти на сутки отключат воду

В ряде домов Советского района Казани на следующей неделе отключат воду в связи с проведением работ по подключению двух водопроводов объекта «ЖК «Беседа» по ул. Мира. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 9:00 28 апреля до 6:00 29 апреля водоснабжения не будет в домах по адресам:

ул. 1-я Вольская и 2-я Вольская, все дома;

ул. Журналистов, 62, 62 корп.1, 9, 9а, 13, 18; 103 корп.1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; 105 (все корпуса), 107, 107а;

ул. Мира, 62 корп.1, 2; 64 корп.1, 2;

ул. Односторонка Ноксинская, все дома;

Сибирский тракт, нечетные номера домов от №45 по №75 и четные номера домов от №44 по №78.

Также отключение воды затронет поселки: Карьер, Троицкая Нокса; Нагорный, кроме улиц: Дорожная, нечетные номера домов от №91 по №113, четные номера домов от №82 по №124, 1-я Отдаленная, 2-я Отдаленная, 1-я Поперечно-Осенняя, 2-я Поперечно-Осенняя, 3-я Поперечно-Осенняя, Большая Осенняя, Малая Осенняя; Новая Сосновка — кроме улиц Гагарина, Заречной, Заречного переулка, Мадлен, Набережной, Окружной, Пионерской (нечетные номера домов от №1 по №73, четные номера домов от №2 по №34), Продольной, Раздольной, Утренней, Шоссейной.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также под отключение подпадают садоводческие общества: «Академия наук», «Березка», «Восход», «Компрессор», «Любитель природы», «Маяк» и другие.



В четверг в Советском районе Казани устранили аварию на водопроводе, из-за которой без холодной воды на время оставались 15 многоквартирных и 100 частных жилых домов — в них проживают в общей сложности 7,7 тысячи человек, в том числе 2,5 тысячи детей. На устранение неполадок ушли сутки.

Татьяна Леухина