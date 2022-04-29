Попова: пандемия коронавируса в России пока не закончилась
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Сочи, посвященном курортному сезону в Краснодарском крае, заявила, что в России пока не закончилась пандемия коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По словам чиновницы, это абсолютно очевидно. Кроме того, все российские регионы сохраняют статус ситуации высокого риска.
Накануне сообщалось, что за сутки в России выявлен 7 681 случай заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зафиксировали 18 167 281 человека.
На прошлой неделе Попова также говорила, что, несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса не приходится. По ее словам, инфекция по-прежнему является значимой угрозой для жизни и здоровья жителей страны. В особенности это касается тех, кто относится к группам риска.
комментарии
в отдельно взятой стране бывает только эпидемия.
Эпидпорог пройден?Нет!
почему в ы объявили эпидемию на каком основании?