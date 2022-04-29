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Попова: пандемия коронавируса в России пока не закончилась

10:13, 29.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Попова: пандемия коронавируса в России пока не закончилась
Фото: realnoevremya.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Сочи, посвященном курортному сезону в Краснодарском крае, заявила, что в России пока не закончилась пандемия коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновницы, это абсолютно очевидно. Кроме того, все российские регионы сохраняют статус ситуации высокого риска.

Фото: Максим Платонов

Накануне сообщалось, что за сутки в России выявлен 7 681 случай заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зафиксировали 18 167 281 человека.

На прошлой неделе Попова также говорила, что, несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса не приходится. По ее словам, инфекция по-прежнему является значимой угрозой для жизни и здоровья жителей страны. В особенности это касается тех, кто относится к группам риска.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    пандемия это глобальное явление.
    в отдельно взятой стране бывает только эпидемия.
    Эпидпорог пройден?Нет!
    почему в ы объявили эпидемию на каком основании?
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