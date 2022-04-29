Попова: пандемия коронавируса в России пока не закончилась

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Сочи, посвященном курортному сезону в Краснодарском крае, заявила, что в России пока не закончилась пандемия коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновницы, это абсолютно очевидно. Кроме того, все российские регионы сохраняют статус ситуации высокого риска.

Фото: Максим Платонов

Накануне сообщалось, что за сутки в России выявлен 7 681 случай заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зафиксировали 18 167 281 человека.



На прошлой неделе Попова также говорила, что, несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса не приходится. По ее словам, инфекция по-прежнему является значимой угрозой для жизни и здоровья жителей страны. В особенности это касается тех, кто относится к группам риска.



Дарья Акимова