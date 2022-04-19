Медведев заявил, что иностранные наемники на Украине «подлежат денацификации в первую очередь»

Иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине и не сдадутся российским войскам, сполна ответят за свои поступки вместе с наставниками из числа бандеровцев. Об этом замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем telegram-канале.

По его мнению, наемники — не законные комбатанты, на них не распространяются Женевские конвенции. Они подлежат «денацификации в первую очередь».

Фото: скриншот видео Минобороны России

— Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых, — написал Медведев.

Сегодня начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев заявил, что Россия вновь объявит режим тишины, чтобы боевики и наемники из «Азовстали» сложили оружие. Вооруженные силы через вице-премьера Украины довели свой призыв. Гуманитарные коридоры в Мариуполе работали и сегодня с 14:00 для вывода «добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований».



Татьяна Леухина