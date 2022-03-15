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Володин об обстреле Донецка: «Все причастные к преступлению установлены»

21:38, 15.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Володин об обстреле Донецка: «Все причастные к преступлению установлены»
Фото: wikipedia.org

Личности причастных к нанесению ракетного удара по Донецку лиц установлены. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Все причастные к преступлению установлены, фамилии военнослужащих известны, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: sledcom.ru

Володин отметил, что в результате трагедии погиб 21 мирный житель, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести.

Он добавил, что в Европе и США официальные лица не принесли соболезнований по поводу этого события. Также действия Киева не были осуждены. О массовой гибели людей не написали и зарубежные СМИ.

На то, что руководство Евросоюза проигнорировало случившееся, обратил внимание и президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Днем ранее лидер РФ назвал ракетный удар по центральному кварталу Донецка новой варварской акцией украинских военных.

Диана Жиленкова
Общество

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