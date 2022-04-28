«Известия»: в России планируют повысить МРОТ и прожиточный минимум на 9%

В России обсуждаются планы повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) на 9%, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Госдуме.



МРОТ сейчас составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. При повышении на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.

Председатель комитета Ярослав Нилов, комментируя инициативу, назвал целесообразной идею проиндексировать все показатели одномоментно.

Фото: flichkr.com

Согласно результатам недавнего исследования об ожиданиях у жителей России к уровню МРОТ, самые высокие требования у москвичей — жители столицы считают, что минимальная оплата труда должна составлять 43,2 тысячи рублей. Жители Владивостока оказались на втором месте — в среднем они называли 40,7 тысячи рублей. В тройку попал Санкт-Петербург с ожиданиями в 39,4 тысячи рублей.

У жителей Казани относительно невысокие запросы к уровню минимального размера оплаты труда по сравнению с жителями из других городов — он составляет 33,5 тысячи рублей. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

Маргарита Головатенко