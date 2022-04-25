Казанцы считают справедливым МРОТ в 33,5 тысячи рублей

У жителей Казани относительно невысокие запросы к уровню минимального размера оплаты труда по сравнению с жителями из других городов — он составляет 33,5 тысячи рублей, сказано в исследовании ресурса SuperJob, проведенном среди 31,7 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет.



Самые высокие ожидания к МРОТ у москвичей — жители столицы считают, что он должен составлять 43,2 тысячи рублей. Жители Владивостока оказались на втором месте — в среднем они называли 40,7 тысячи рублей. В тройку попал Санкт-Петербург с ожиданиями в 39,4 тысячи рублей.

Самую низкую минимальную зарплату назвали в Пензе — 32,9 тысячи рублей, чуть больше — жители Нижнего Новгорода — 33,2 тысячи рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости».

В опросе приняли участие 1,5 тысячи жителей Москвы, 1,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга, по тысяче респондентов из городов-миллионников и по 700 респондентов из городов с населением в 500 миллионов человек.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что казанцы считают достойной пенсию в 43,7 тысячи рублей — это на 1,8 тысячи рублей больше, чем 5 месяцев назад, и на 4,9 тысячи рублей больше, чем в 2020 году.

Недавно помощник президента Максим Орешкин анонсировал внеплановую индексацию прожиточного минимума, МРОТ, пенсий и других социальных платежей. Он сообщил, что в России социальные расходы бюджета будут расти в ближайшее время.

Маргарита Головатенко