Главное о коронавирусе на 28 апреля: консультации с ВОЗ по «Спутнику V», новая мутация «омикрона»

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане полностью привили от COVID-19 более 2,5 тысячи детей

За последние сутки в Татарстане выявлено 220 случаев заражения коронавирусом. Всего на 28 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 144 191. Выздоровели за весь период 138 114 человек, в том числе 253 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 972 человека, за минувшие сутки — ноль. Госпитализирован за сутки 71 человек.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Татарстану Лилия Юзлибаева рассказала, что в 2021 году в республике благодаря прививкам предотвратили более 66 тысяч случаев инфекционных заболеваний. Она отметила, что ежегодно в Татарстане от инфекционных болезней делают около 3 млн прививок. В прошлом году благодаря вакцинации против COVID-19 сделали более 6 миллионов.

Фото: Максим Платонов

Главный внештатный специалист по эпидемиологии и иммунопрофилактике Министерства здравоохранения Татарстана Дмитрий Лопушов сообщил, что в республике первым компонентом вакцины от COVID-19 привили около 3 350 детей, вторым компонентом — более 2,5 тысячи несовершеннолетних. Всего в Татарстан поступило вакцин на 6 тысяч детей.

Мурашко: вакцина против COVID-19 для подростков доступна в каждом регионе России

За последние сутки в России выявили 7 681 новый случай коронавируса, выздоровели 11 063 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 167 281 человека, а выздоровевших — до 17 517 922. За сутки болезнь унесла жизни 166 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 375 566 человек.

Заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии по научной работе Денис Логунов рассказал, что консультации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросу признания российской вакцины «Спутник V» продолжаются. По его словам, даты инспекций уже несколько раз переносились из-за различных событий, однако работа не была прекращена. Новая дата инспекции ВОЗ планируется.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса для детей старше 12 лет доступна в каждом регионе страны. По его словам, пройти вакцинацию от COVID-19 подросткам лучше всего перед поездкой в летние оздоровительные лагеря. Мурашко также добавил, что насадки для назальной вакцины от коронавируса поставят в Россию на следующей неделе.

Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России среди всех вариантов «омикрона» доминирует подвариант «стелс». Кроме того, «омикрон» в настоящее время полностью захватил территорию страны и преобладает на другими штаммами. Акимкин добавил, что доля детей среди заболевших коронавирусом в 2022 году возросла почти до 18%; в 2020 и 2021 годах она составляла менее 10%.

Фото: Максим Платонов

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала, что инкубационный период при заражении вариантом омикрон-штамма ВА.2 составляет 2-3 дня против 5-6 дней для других штаммов. Она отметила, что для всех подлиний омикрон-штамма характерны симптомы, подобные симптомам ОРВИ: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, насморк, головная боль, возможна потеря обоняния или расстройство кишечника.

Иммунолог Владимир Болибок завил, что стелс-омикрон, который доминирует среди всех вариантов COVID-19 в России, может быть опасен при бессимптомном течении. По его словам, после болезни у пациентов — особенно у тех, кто был привит или переболел и не знал о перенесенной болезни, — появляются недомогания. В их числе тошнота, головные боли, туман в голове и общая слабость. Проблема заключается в том, что после COVID-19 россияне не могут взять больничный и у них возникают сложности в лечении, подчеркнул эксперт.

Компания «Генериум» подала заявку на регистрацию назальной вакцины против COVID-19 «Салнавак», следует из данных государственного реестра лекарственных средств. Уточняется, что вакцина производится в виде спрея и вводится назально. Минздрав России ранее сообщал, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Фото: pixabay.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности, введенный на Кубани два года назад в связи с угрозой распространения коронавируса, отменяется с 1 мая. При этом он добавил, что, согласно постановлению главного санитарного врача, масочный режим в регионе пока сохраняется.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время заболеваемость COVID-19 в столице минимальна — в 70 раз ниже пиковых значений. «В напряжении жить не надо. Любая эпидемия имеет свою цикличность, и как только волна уходит, надо возвращаться к нормальной жизни», — сказал он.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Южным регионам страны нужно принять дополнительные меры по защите населения от коронавируса с учетом возможных новых волн заболеваемости, в том числе расширить прививочную кампанию. По его словам, риски распространения коронавируса все еще остаются актуальными, а вакцинация большей части взрослого населения позволит не допустить его дальнейшего распространения.

Фото: Максим Платонов

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что шестая волна коронавируса в регионе прогнозируется после майских праздников. «Сейчас мы фиксируем минимальное число заболеваний, и против коронавируса работает только Малая Сосновка. Но, по прогнозам наших эпидемиологов и по оценке федерального Минздрава, мы можем столкнуться с всплеском в конце мая — июне», — подчеркнула Гехт.

Заместитель министра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец сообщила, что в регионе от коронавируса скончались две беременные женщины. По ее словам, у перенесших COVID-19 роды наступают преждевременно. Кроме того, перенесший внутриутробно инфекцию ребенок может появиться на свет больным и отправиться после рождения под аппарат ИВЛ.

Фото: Ринат Назметдинов

Астраханский международный аэропорт имени Бориса Кустодиева возобновил полетную программу в два города Казахстана — Атырау и Актау. Авиасообщение было отменено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Сейчас для того, чтобы пересечь границу, необходимо всего лишь предъявить результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Россияне с 1 мая смогут возобновить въезд в Гонконг при условии вакцинации и прохождения недельного карантина. Об этом сообщили в генеральном консульстве России, находящемся в специальном административном районе Китая. В дипмиссии обратили внимание на требование прохождения обязательного семидневного карантина прибывающими в Гонконг лицами при том, что продолжительность безвизового пребывания российских граждан здесь сейчас ограничена 14 днями.

Еврокомиссия призвала подготовиться к новой фазе пандемии коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 511 749 288 человек, 6 228 622 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 189 379). На второй строчке — Индия (43 068 799), на третьей — Бразилия (30 399 004), на четвертой — Франция (28 673 411), на пятой — Великобритания (22 186 658).



Больше всего смертей зафиксировано в США (992 740). За ними следуют Бразилия (663 350), Индия (523 693), Россия (367 850, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 221).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за неделю в мире коронавирусом заразились более 4,5 млн человек. Заболеваемость снизилась на 21%. Так, снижение наблюдается в Восточном Средиземноморье (-30%), Западно-Тихоокеанском регионе (-28%), Европе (-23%) и Юго-Восточной Азии (-6%). В то же время увеличивается число заражений в Африке (+32%) и Америке (+9%). Количество летальных исходов снижается в Восточном Средиземноморье (-34%), Западно-Тихоокеанском регионе (-33%), Европе (-23%) и Америке (-19%), однако данный показатель растет в Африке (+110%) и Юго-Восточной Азии (+41%).



ВОЗ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рассказали, что риск крупных вспышек инфекционных заболеваний вырос в мире ввиду ослабления санитарных мер, связанных с пандемией коронавируса. Так, организации выразили тревогу в связи с ростом на 79% заболеваемости корью в январе и феврале текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года. За первые два месяца 2022 года в мире было зарегистрировано 17 338 случаев кори, что существенно выше, чем в январе — феврале прошлого года, когда заболели 9 665 человек.

Правительство столицы Китая дало указание учебным заведениям в двух районах города отменить очные занятия из-за вспышки COVID-19. Речь идет о пригороде Тунчжоу и одном из двух центральных районов столицы — Сичэн. Учащиеся средних и начальных школ, а также профессиональных технических училищ переведены на удаленный режим обучения. Работа детских садов также временно приостановлена до особого уведомления.

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Еврокомиссия (ЕК) предложила странам — членам Евросоюза принять меры по подготовке к новой фазе пандемии, которая может наступить осенью. Главной мерой ЕК называет вакцинацию против коронавируса. Кроме того, Еврокомиссия предлагает странам ЕС продолжать тестировать людей, гарантировать свободное перемещение в ЕС и бороться с дезинформацией вокруг пандемии.

В Бразилии обнаружили новую разновидность штамма коронавируса «омикрон». Отмечается, что специалисты выявили мутацию комбинированного варианта «Омикрона» BA.1 и BA.2, которая отсутствует в международной базе данных Gisaid. Новая мутация коронавируса была обнаружена в биоматериале, который был взят для анализа у трехлетнего ребенка в городе Сан-Паулу в феврале. При этом эпидемиологи предупреждают, что пока рано говорить о появлении полноценной рекомбинации штамма «омикрона», так как по правилам подобная мутация должна быть выявлена как минимум в пяти образцах биоматериала.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным, опубликованным Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, вариант омикрон-штамма BA.2.12.1 стал причиной 29% новых случаев заражения в стране на прошлой неделе. При этом 58% зарегистрированных случаев наблюдалось в Нью-Йорке. Этот вариант «омикрона» был обнаружен как минимум в 13 других странах, но в США пока зарегистрирован самый высокий уровень распространения.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что Минздрав страны поддерживает подписание соглашения с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса, документ находится на согласовании в госорганах. В настоящее время прибывающие в Казахстан из других стран, в том числе россияне, должны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР на казахском, русском или английском языках.

Максим Кокунин